Star Wars : le véritable casque de Dark Vador au musée cinéma et miniature de Lyon

Le musée cinéma et miniature, dans le 2e arrondissement de Lyon, s'est procuré le premier casque de Dark Vador, antagoniste de la série Star Wars.

C'est lors de la journée internationale dédiée à Star Wars, "May the 4th Be With You", le 4 mai dernier que la nouvelle a été annoncée. Le musée cinéma et miniature de Lyon a fait l'acquisition de deux objets emblématiques de l'oeuvre de George Lucas.

Le premier, l'original du blaster DL-44 de Han Solo interprété par Harrison Ford dans le film Le Réveil de la Force sortie en 2015 est déjà exposé aux yeux du public depuis quelques jours. Le second n'est autre que le casque de Dark Vador, porté par David Prowse dans L'Empire contre attaque en 1980.

Aux yeux du public dès le 15 juin à Lyon

Celui-ci viendra s'ajouter le 15 juin prochain aux nombreux objets et costumes mythiques du cinéma qui constituent la collection permanente du musée. Une masterclass est prévue le même jour avec Brian Muir, le sculpteur renommé du casque de Dark Vador et de l’armure des Storm Troopers.

Lire aussi : C'est officiel, un espace permanent dédié à Wes Anderson ouvrira au musée Cinéma et miniature de Lyon