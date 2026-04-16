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Alexandre Lacazette, capitaine de l’Olympique lyonnais (Photo de JEFF PACHOUD / AFP)

Alexandre Lacazette impliqué dans une fraude massive aux allocations familiales

  • par V.G.

    • L’ancien buteur de l'OL, Alexandre Lacazette, aujourd’hui en Arabie saoudite, a vu son identité être utilisée dans une vaste escroquerie aux allocations familiales.

    C'est au cœur d'une drôle d'affaire que se retrouve mêlé le nom d'Alexandre Lacazette. L'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais, parti depuis l'été dernier en Arabie saoudite, est cité par nos confrères du Parisien dans une vaste fraude aux allocations familiales.

    L'identité de l'ancien capitaine lyonnais aurait été utilisée dans un vaste système d’escroquerie visant la Caisse d’Allocations familiales. Un quadragénaire niçois a été interpellé en mars 2025 après avoir monté un réseau reposant sur de faux documents d’identité, dont ceux de plusieurs footballeurs connus. Grâce à ces démarches frauduleuses, il aurait réussi à percevoir près de 200 000 euros d’aides sociales.

    508 millions d'euros de fraude

    Selon la CAF, citée par nos confrères, les fraudeurs ciblent des personnes réelles ne bénéficiant pas encore d’allocations. Ils créent ensuite des comptes en ligne avec de fausses déclarations de ressources pour multiplier les versements. Chaque année, la CAF verse près de 100 milliards d'euros d'aides à 13,5 millions d'allocataires.

    Et face à ces réseaux de fraudes de plus en plus structurés, l’organisme assure renforcer ses contrôles : plus de 29 millions de vérifications ont été menées en 2025 pour détecter les irrégularités. Des enquêtes et contrôles qui ont permis de détecter plus de 508 millions d'euros de fraude.

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