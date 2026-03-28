Actualité
nuits de fourviere
Message de la billeterie des Nuits de Fourvière

Nuits de Fourvière : pourquoi ça bug encore ?

  • par Guillaume Lamy

    • C'est l'une des questions que tout le monde se pose à Lyon : la galère des billets continue pour les Nuits de Fourvière, l'un des grands festivals culturels de l'été en France.

    C’est le rendez-vous lyonnais le plus attendu de l’année… et le plus redouté.

    Le 18 mars dernier, à midi pétantes, l’ouverture de la billetterie des Nuits de Fourvière (28 mai - 25 juillet) a provoqué une file d’attente en ligne de plus de 70 000 personnes (l’équivalent de la population des 1er et 4e arrondissements).

    En quelques heures, le quart des spectacles affichait déjà complet et 83 000 billets étaient achetés. Sur les réseaux, les mêmes messages qu’en 2025, 2024, 2023, 2022, etc., etc. : “Le site a planté deux fois, j’ai abandonné”,passé de 9 000e à 51 000e dans la file d’un coup”

    La question n’est pas nouvelle. Et c’est précisément là le problème. Pour un festival qui programme des mois à l’avance, accueille près de 200 000 spectateurs et se réclame parmi les grands rendez-vous culturels français, l’infrastructure technique reste à la traîne depuis des années.

    Les organisateurs limitent pourtant les achats à quatre ou six places par compte sur les soirées les plus demandées. Ça ne suffit manifestement pas. L’option physique au guichet reste paradoxalement plus fiable : une billettiste le reconnaît elle-même, une petite réserve de places est gardée pour ceux qui se déplacent. En 2026, faire la queue rue de l’Antiquaille serait donc plus efficace qu’Internet. Lyon, décidément, a ses propres règles.

    Lire aussi : "C'est une blague", "la cata"... : la billetterie des Nuits de Fourvière irrite les Lyonnais

    à lire également
    Réélu maire de Lyon, Grégory Doucet entend tenir ses promesses et assure que "coopérer n’est pas s’effacer"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    nuits de fourviere
    Nuits de Fourvière : pourquoi ça bug encore ? 07:00
    Réélu maire de Lyon, Grégory Doucet entend tenir ses promesses et assure que "coopérer n’est pas s’effacer" 27/03/26
    Lungenstrass, Henocque, Chapuis… Qui sont les 21 adjoints au maire de Lyon 27/03/26
    Suspension du projet Rive Droite à Lyon : les écologistes dénoncent un "gaspillage irresponsable" 27/03/26
    Véronique Sarselli et ses 25 vice-présidents
    Non-cumul des mandats : cinq vice-présidents à la Métropole devront quitter la Région 27/03/26
    d'heure en heure
    funiculaire Lyon
    Lyon : la ligne F2 du funiculaire à l'arrêt du 7 au 22 avril 27/03/26
    Projet Rive droite à Lyon : le début des travaux suspendu par Véronique Sarselli 27/03/26
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    La gendarmerie relève plusieurs infractions lors d’un contrôle près de Lyon 27/03/26
    Sans surprise, Grégory Doucet est réélu maire de Lyon lors du conseil municipal d’installation 27/03/26
    Rhône : des travaux attendus sur les routes la semaine prochaine 27/03/26
    Près de Lyon : une retraitée remporte un million d'euros au loto 27/03/26
    "Une activité extrêmement soutenue" : 7 tonnes de stupéfiants saisies par les douanes d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 27/03/26
    Dissolution de la Jeune Garde : le recours examiné début avril par le Conseil d’État 27/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut