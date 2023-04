Nouvelle journée de blocage à l’université Lyon 2 ce mardi 25 avril

Le campus des Berges du Rhône et le site Rachais de l’université Lyon 2 sont fermés ce mardi 25 avril en raison d’un blocage mené par des étudiants.

Nouvelle opération de blocage ce mardi 25 avril du côté de l’université Lyon 2, où les étudiants restent mobilisés à une semaine de la grande mobilisation prévue le 1er mai pour protester contre le passage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Dans un communiqué, la direction de la faculté explique qu’en "raison du blocage en cours sur les sites Rachais et Berges du Rhône et Porte des Alpes ce mardi 25 avril, les conditions ne permettent pas d’accueillir les étudiant·es et les personnels".

Lire aussi : Concilier scolarité et manifestation, "c'est possible" pour les étudiants à Lyon

Le campus Porte des Alpes ouvert

Toutes les activités pédagogiques en présentiel sont donc annulées sur ces sites et l’obligation d’assiduité aux cours a été levée pour les étudiants. Contrairement aux dernières journées de blocage, le campus de la Porte des Alpes n’est pas touché par des perturbations ce mardi et reste donc ouvert.

Ces dernières semaines, des étudiants avaient demandé l’organisation d’un vote en ligne pour décider ou non de poursuivre les blocages sur les campus, excédés par la répétition de ces derniers. Entre le 20 février et le 7 avril, l'université Lumière Lyon 2 a en effet été bloquée à une vingtaine de reprises pour protester contre la réforme des retraites et la précarité étudiante.

Lire aussi : Réforme des retraites : à Lyon, les étudiants sont mobilisés