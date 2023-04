Face aux blocages, des étudiants de l'université Lyon 2 lancent une pétition

Des étudiants de l'université Lyon 2 demandent l'organisation d'un vote en ligne pour décider ou non de poursuivre les blocages sur les campus.

"Bien que nous soyons une majorité à rejeter la réforme des retraites et l’utilisation abusive du 49.3 par nos instances dirigeantes nationales, nous sommes aussi nombreux et nombreuses à vouloir réussir notre année de la plus juste manière." Ce jeudi 13 avril, ils sont 500 à avoir signé la pétition publiée sur le site Change.org "pour la fin des bocages reconductibles à Lyon 2".

Une vingtaine de blocage depuis mi-février

Entre le 20 février et le 7 avril, l'université Lumière Lyon 2 a en effet été bloquée à une vingtaine de reprises pour protester contre la réforme des retraites et la précarité étudiante. Tantôt le campus de la Porte des Alpes à Bron, tantôt celui des quais, parfois les deux, ces blocages ont entrainé la mise en place de cours à distance, voire de l'annulation totale des cours.

Une situation qui "fragilise notre apprentissage, et aussi nos expériences étudiantes", déplorent les étudiants derrière la pétition, rassemblés sous le nom de "Mouvement pour la liberté étudiante". "Nombre de nos camarades viennent de loin et paient un appartement sur Lyon et aux alentours. Certains profitaient de l’université pour faire des rencontres, du sport, ou d’autres activités", ajoutent-ils.

Un vote en ligne pour décider de la suite des blocages

Ces étudiants pointent enfin du doigt les assemblées générales organisées au cours desquelles se décident les blocages, "peu accessibles pour certains étudiants et certaines étudiantes qui - à juste titre - préfèrent favoriser leur réussite à un vote sommaire". Ils demandent ainsi "l’organisation d’un vote en ligne pour savoir si, oui ou non, nous, étudiants et étudiantes de Lyon 2 souhaitons la poursuite des blocages".

Pour mémoire, début mars, l'UNI, mouvement étudiant proche de l'extrême-droite, avait lui aussi demandé la fin des blocages à Lyon 2 "qui nuisent à la liberté d’étudier, au droit à la continuité pédagogique et à l’insertion professionnelle ! Et d'ajouter : Le contexte national actuel ne doit pas permettre à l’extrême gauche d’imposer sa loi sur les différents campus universitaires."

