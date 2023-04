Quatrième jour de blocage à l’université Lyon 2 

Le blocage des campus de l’université Lyon 2 se poursuit ce vendredi 7 avril. Les cours en présentiel sont annulés sur trois sites.

Au lendemain d’une 11e journée de mobilisation à Lyon pour dénoncer l’adoption de la réforme des retraites, les étudiants de l’université Lyon 2 ne relâchent pas la pression. Pour le quatrième jour de suite et comme c’est le cas presque chaque semaine depuis le début du mois de mars, les campus de l’université sont bloqués.

[COMMUNIQUÉ] En raison de blocages sur les sites PDA, BDR et Rachais, les conditions d'accueil des étudiant·es et personnels ne sont pas réunies. Aucune activité ne peut y avoir lieu ce jour, vendredi 7 avril. Consultez votre mail #Lyon2 pour rester informé·es. — Université Lumière Lyon 2 (@univ_lyon2) April 7, 2023

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la direction de Lyon 2 précise que par conséquent aucune activité n’aura lieu sur les campus des Berges du Rhône et de Porte des Alpes, car "les conditions d’accueil des étudiants et personnels ne sont pas réunies". Il n’y aura également pas de cours en présentiel ce vendredi 7 avril sur le site Rachais, qui accueille notamment le musée des moulages, l’UFR lettres ou encore le département de Musique et musicologie.

