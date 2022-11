Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 26 au 27 novembre

Au programme de ce week-end du 26 et 27 novembre : concert, marché de Noël, festivals...

Julien Doré en concert à la Halle Tony Garnier

Le chanteur Julien Doré poursuit sa tournée française à Lyon, dimanche 27 novembre, après avoir fait déjà la tournée de treize villes françaises dans ses "ultimes dates", dont Limoges, Nancy ou Grenoble. Quatre ans après sa dernière tournée, l'interprète de Coco Câline revient sur le devant de la scène avec "Aimée, la tournée", dimanche 27 novembre à 18 h à la Halle Tony Garnier. L'artiste de 40 ans s'était déjà produit sur la scène lyonnaise le 2 avril dernier.

Marché de Noël de Lyon place Carnot

Le marché de Noël fait son grand retour place Carnot à Lyon samedi 26 novembre. Il annonce le début des fêtes de fin d'année, jusqu'au 24 décembre. Cette année, le marché offre une perspective plus locale, avec une quinzaine de chalets qui réunissent les artisans et commerçants locaux. Les visiteurs auront l'occasion de faire leurs emplettes pour Noël et de déguster les mets de la saison, tels que le pain d'épice ou le vin chaud.

Ouverture de 10 h 30 à 20 h en semaine et le dimanche, et de 10 h 30 à 22 h le vendredi et samedi.

Plus d'informations ici.

Brocante solidaire à Lyon

La fondation AJD organise une brocante solidaire ce week-end à Lyon. Créée en 1943, la fondation agit dans le domaine de l'enfance et de l'action sociale. Les 200 bénévoles de l'association présentent une brocante avec meubles vintage et modernes, vaisselle, horlogerie, tourne-disque ou encore antiquités sont à vendre. Les dons récoltés par le biais des ventes de la brocante iront à destination des "enfants en danger" et les "jeunes déscolarisés, en errance ou en voie d'exclusion", ainsi qu'aux femmes victimes de violence.

> 13, rue saint Simon (Lyon 9e). Entrée gratuite.

10e édition de Super Demain

Le projet de Super Demain revient pour une 10e édition ce week-end à Lyon. Quinze collèges de la Métropole de Lyon participent à l'événement, dont 2500 collégiens concernés. Super Demain accompagne les enfants âgés de trois à 13 ans dans le monde numérique. Au programme : des ateliers, des démonstrations et une grande exposition sur le thème “Corps et numérique” attendent les parents et leurs enfants à l’Hôtel de la Métropole de Lyon, pour expérimenter, apprendre et jouer autour du web, des réseaux sociaux, de la pub, des robots, de l’intelligence artificielle et des jeux vidéo. Parmi les professionnels du numérique, les jeunes pourront échanger avec des experts du dessin, de l'animation, de YouTube.

L'événement est gratuit.

Expo : Poussin et l'Amour

Le génie de Nicolas Poussin n’a pas encore livré tous ses secrets. L’artiste est toujours considéré comme le maître de l’école classique française, l’archétype du peintre-philosophe. Qui sait aujourd’hui qu’il s’est également adonné au pur plaisir de peindre, en déployant une iconographie des plus licencieuses, et que certains de ses tableaux ont été jugés si érotiques qu’ils ont été mutilés, découpés, voire détruits, dès le XVIIe siècle ?

En organisant une exposition consacrée à « Poussin et l’amour », le musée des Beaux-Arts de Lyon entend mettre à l’honneur l’acquisition de La Mort de Chioné de Nicolas Poussin réalisée en 2016, comme il le fit en 2008 en organisant une exposition faisant écho à l’acquisition, en 2007, de La Fuite en Égypte du même artiste.

> Du 26 novembre 2022 au 5 mars 2023