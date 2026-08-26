Nouveau vol à l'arraché dans l'agglomération lyonnaise : un sexagénaire agressé pour sa chaîne en or

Un homme d’une soixantaine d’années a été victime d’un vol à l’arraché, mardi 25 août après-midi, dans le quartier de Cuire-le-Bas à Caluire-et-Cuire.

Mardi 25 août, aux alentours de 14h30, un habitant de Caluire-et-Cuire, âgé d’une soixantaine d’années, marchait rue du Capitaine-Ferber, dans le quartier de Cuire-le-Bas, lorsqu’il a été pris pour cible. Selon les éléments rapportés par Le Progrès, une voiture de marque Peugeot avec deux personnes à bord s’est arrêtée à hauteur de l’intersection avec la montée de la Rochette et la rue Lucien-Maître.

Le passager est alors descendu du véhicule et aurait abordé le sexagénaire en lui demandant son chemin vers la Croix-Rousse. L’individu aurait ensuite tenté de le maîtriser en passant son bras autour de son cou et en plaçant une jambe devant les siennes. La victime est parvenue à le repousser et à le faire chuter avant que celui-ci ne rejoigne son complice dans le véhicule.

Sa chaîne en or arrachée pendant l’agression

Ce n’est qu’après le départ de la voiture que la victime aurait constaté la disparition de sa chaîne en or, arrachée pendant l'acte. La victime a déposé plainte en ligne et doit désormais être entendue par les services de police.

Une semaine plus tôt, le jeudi 20 août, un homme de 82 ans avait été victime d’un vol à l’arraché mortel à la station de métro Sans-Souci, dans le 8e arrondissement de Lyon.

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