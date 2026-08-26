Une erreur de paie touche les assistants d’éducation du Rhône, le rectorat cherche une solution

Des assistants d’éducation du Rhône ont découvert un trop-perçu sur leur salaire de juillet, lié à une erreur de mise à jour d’un logiciel de paie.

Une erreur informatique vient perturber les paies de plusieurs assistants d’éducation (AED) du Rhône. Alerté depuis mardi 25 août par des membres concernés, le SNES-FSU de Lyon indique dans un communiqué avoir contacté le rectorat pour comprendre l’origine du problème et connaître les modalités de remboursement.

Selon le rectorat, l’anomalie concerne l’ensemble des AED du Rhône rémunérés par le lycée Monplaisir Lumière. Elle serait liée à une mise à jour du logiciel de paie de l’éditeur. Le problème a depuis été corrigé.

Jusqu’à 260 euros à régulariser pour un temps plein

Concrètement, les AED concernés ont perçu un montant supérieur à leur rémunération habituelle sur la paie de juillet. Le trop-perçu représente environ 130 euros pour un temps plein. La paie d’août, dont le virement doit être exécuté ce mercredi, devait à l’origine doubler ce trop-perçu à 260 euros pour un temps plein.

Le rectorat indiquait dans un premier temps que la régularisation serait effectuée sur la paie de septembre. "L’employeur laissera à disposition du salarié une somme minimale équivalente au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule", précisait-il.

Une situation dénoncée par le SNES-FSU, qui estime que les personnels ne doivent pas supporter les conséquences d’une erreur administrative. "Pourquoi doivent-elles, doivent-ils, faire les frais d’une erreur technique de l’administration ?", dénonce le syndicat, qui rappelle que les AED disposent déjà de "salaires très faibles".

Le rectorat réfléchit à un échéancier

Face aux interpellations du SNES-FSU, le rectorat indique désormais réfléchir à une solution technique permettant de mettre en place un échéancier. Le syndicat réclame depuis le début de la semaine que le remboursement puisse être étalé sur plusieurs mois. "Le SNES-FSU continue d’agir auprès du rectorat pour qu’un échéancier de remboursement sur quelques mois leur soit proposé", indique-t-il.

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