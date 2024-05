"Nous sommes tous des enfants de Gaza" : des étudiants mobilisés devant Sciences Po après leur évacuation

Les locaux de Sciences Po Lyon occupés par des étudiants qui soutiennent la cause palestinienne. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ce vendredi matin, quelque 20 étudiants se sont mobilisés près des locaux de l’Institut d’Études Politiques de Lyon en soutien à la Palestine. Le campus, occupé depuis jeudi soir, a été évacué par les forces de l’ordre ce vendredi matin. Les étudiants revendiquent un espace où la parole du peuple Palestinien est exprimée.

“Palestine vivra, Palestine vaincra”, scandent les étudiants non loin de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Lyon (7e arrondissement). Ils sont une vingtaine mobilisés après l'évacuation des locaux. Jeudi soir déjà, une "petite centaine" de personnes occupaient un amphithéâtre. Les étudiants étaient soutenus par quelques représentants de La France Insoumise dont Mathilde Panot, en meeting un peu plus tôt à Vénissieux. "Gloire à la jeunesse de ce pays qui défend notre humanité commune" avait lancé la député sous les applaudissements des étudiants lyonnais. Rima Hassan, candidate LFI aux Européennes, s'était également rendue dans l'établissement avant le meeting organisé par les Insoumis dans le Rhône.

En direct de Sciences Po Lyon 🇵🇸🫶 pic.twitter.com/9lx0zbPTJx — Rima Hassan (@RimaHas) May 2, 2024

Ce vendredi matin, la colère ne retombe pas. Vers 8 heures, la principale porte d'accès de l'école était barricadée par des poubelles, avec une banderole "Lyon stands with Gaza", a constaté l'AFP. Aux alentours de 10h30, les forces de l'ordre sont intervenues pour faire sortir les personnes occupant l'établissement, dans le calme et sans incident, selon des témoins et la préfecture. L'évacuation a été faite à la suite d'une demande de la direction, précise la préfecture.

"Avoir un espace où la parole du peuple palestinien est relayée"

Emmitouflé d’un foulard, un membre du collectif Palestinien et soutien des étudiants de l’IEP rejoint le rassemblement, "nous avons été inspirés par les mobilisations à l’étranger comme en Colombie ou aux Etats-Unis. On a aussi vu la mobilisation à Sciences Po à Paris, réprimandée par les forces de l’ordre", explique t-il. "L’école est occupée depuis hier 17h. Nous avons dormi dans les locaux, nous étions une cinquantaine. Ce matin vers 10h30, nous avons été délogés par les forces de l’ordre", ajoute le jeune homme.

"Le but n'est pas d'organiser un blocage mais une occupation d'un seul amphi", ont témoigné deux étudiantes de 20 et 21 ans à l’AFP. Les manifestants souhaitent "avoir un espace où on relaie la parole du peuple palestinien". La mobilisation doit se poursuivre cet après-midi à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon.

Suite a un rassemblement, les camarades mobilisé-es appellent a rejoindre l'AG de l'ENS sur le campus Monod a 12h30 pour décider des suites du mouvement https://t.co/0loCIKzt5z — Solidaires Étudiant-e-s Lyon (@SolEtuLyon) May 3, 2024

"La fermeté est et restera totale"

A Paris aussi, les forces de l’ordre sont intervenues, vendredi 3 mai à la mi-journée, pour expulser d’un bâtiment de Sciences Po plusieurs dizaines d’étudiants mobilisés en soutien à Gaza. En réponse à ces mobilisations, Matignon prévient : "la fermeté est et restera totale", à Sciences-Po Paris ce midi et à l'IEP Lyon ce matin. De leur côté, la direction de Sciences Po Lyon, qui a exigé l'évacuation du campus, ne s'est pas encore exprimée.