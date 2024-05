Tramway de l'ouest lyonnais : les opposants poursuivent la fronde

Deux associations s'opposant au projet de Tramway express de l'ouest lyonnais ont écrit à Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon et du Sytral.

Quelques jours après la présentation à la presse du tracé retenu pour le Tramway express de l'ouest lyonnais (TEOL) par Bruno Bernard, président de Sytral Mobilités et de la Métropole de Lyon, les opposants au projet poursuivent leur fronde.

Le tracé retenu pour le Tramway express de l'Ouest lyonnais. (@Sytral Mobilités)

Dans un courrier daté du 2 mai adressé au président écologiste, les associations des Usagers pour l'amélioration des transports de l'ouest lyonnais et TEOL NON MERCI déplorent que le projet soit soumis au vote du conseil d'administration du Sytral le 16 mai et indiquent être "surpris par cette présentation aux seuls élus, ce qui est en contradiction avec le rapport des garants demandant une information publique, information rendue essentielle du fait que la variante C retenue, ne figure dans aucun document de la concertation".

Les associations réunissant une centaine d'adhérents et préparant une manifestation prévue le 16 mai considèrent "ce projet inadapté au territoire" et souhaitent "l'instauration d'un dialogue constructif entre les habitants et le Sytral". Elles interrogent par ailleurs Bruno Bernard quant au coût de l'option C retenue et l'abandon du métro E qui, selon les associations, obtenait une "approbation massive".