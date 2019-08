Nord-ouest de Lyon : 3 mois de travaux au col du Pin Bouchain dès ce lundi

La route menant au col du Pin Bouchain, au nord-ouest de Lyon, sera en réfection à compter de ce lundi 19 août, et jusqu'au 22 novembre prochain. La circulation sera modifiée pour permettre les travaux.

Le col du Pin Bouchain, situé à la frontière entre le Rhône et la Loire, est connu pour ses virages tortueux qui serpentent entre les arbres. Pour améliorer la sécurité des automobilistes et des motards, des travaux de réfection de la chaussée seront réalisés sur les derniers kilomètres avant le col, du côté du Rhône.

Dès ce lundi 19 août et jusqu'au 22 novembre prochain, la route pourra donc être fermée la nuit, de 20h à 6 h le lendemain. La circulation sera aussi impactée le jour avec la mise en place de déviations pour le sens Roanne-Lyon, du lundi 9h au plus tôt au vendredi 17h au plus tard, et le maintien du sens de circulation Lyon-Roanne.

Pendant les trois mois que vont durer les travaux, la circulation sera ouverte dans les deux sens les week-ends, du samedi à 6h au lundi à 9h.