Du soleil avant la pluie et le froid à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une journée mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 25 mars 2026 avec le soleil qui alternera avec un front pluvieux l'après-midi.

Ce mercredi, les Lyonnaises et les Lyonnais vont passer du tout au tout. Après une matinée lumineuse sous un franc soleil, l'après-midi sera marquée par l'arrivée d'un front pluvieux avant même un net rafraichissement avec des giboulées et du vent dans la soirée et la nuit prochaine.

Côté températures il fait seulement 3 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 13 degrés au meilleur de la journée. Des températures légèrement fraiches pour la saison mais qui devraient encore baisser dans les prochaines jours à Lyon.