Municipales à Lyon : annoncé comme un soutien d'Aulas, Thierry Braillard ne soutiendra "personne"

La Tribune Dimanche assurait que Jean-Michel Aulas pourrait compter sur le soutien de l’ancien ministre et député du Rhône, Thierry Braillard. Ce dernier assure pourtant qu’il ne soutiendra "personne."

Dans un papier publié ce dimanche 7 septembre, nos confrères de la Tribune Dimanche écrivaient que Thierry Braillard, ancien ministre et député du Rhône (radical de gauche), compterait parmi les soutiens de Jean-Michel Aulas lors des prochaines élections municipales à Lyon. L’ex-président de l’OL aurait donc pu se vanter de rassembler aussi bien à droite, après l’accord passé avec Pierre Oliver (maire LR du 2e arrondissement) et Laurent Wauquiez, qu’à gauche.

Mais contacté par Le Progrès ce matin, le principal intéressé dément tout soutien à Jean-Michel Aulas. "Je ne soutiens pas Jean-Michel Aulas, tout comme je ne serai pas candidat sur quelle que liste que ce soit", assure-t-il. Et d’ajouter sommairement : "Je ne soutiens personne."

De son côté, Jean-Michel Aulas doit officiellement annoncer sa candidature d’ici "quelques jours." Se pose désormais la question de son maintien au poste de vice-président de la Fédération Française de Football en cas de victoire.

