Municipales 2026 : Xavier Odo réélu à Grigny

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Grigny.

A Grigny-sur-Rhône, le maire sortant Xavier Odo est réélu dès le premier tour avec 62, 38%.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5 761

Taux d'absentions : 45, 91 %

Votes blancs ou nuls : 1, 54 % de votes blancs et 1, 38 % de votes nuls.

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Grigny Unie Et Solidaire Liste divers gauche Jérôme Bub 37, 62 % 1 138 Notre Ville Ensemble Liste divers droite Xavier Odo 62, 38 % 1 887

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