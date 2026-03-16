Municipales 2026 : Xavier Odo réélu à Grigny

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Grigny.
A Grigny-sur-Rhône, le maire sortant Xavier Odo est réélu dès le premier tour avec 62, 38%.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5 761
Taux d'absentions : 45, 91 %
Votes blancs ou nuls : 1, 54 % de votes blancs et 1, 38 % de votes nuls.
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Grigny Unie Et Solidaire
|Liste divers gauche
|Jérôme Bub
|37, 62 %
|1 138
|Notre Ville Ensemble
|Liste divers droite
|Xavier Odo
|62, 38 %
|1 887
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