Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Jonage, Lucien Barge réélu sans surprise

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Jonage.
Sans surprise, Lucien Barge a été réélu dès le premier tour des municipales 2026. Le candidat divers droite n'avait pas d'adversaire dans cette commune du nord de Lyon.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4806
Taux d'absentions : 44,67%
Votes blancs ou nuls : 14,89%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Nombre de voix
|Jonage Avance
|Liste divers droite
|Lucien Barge
|2263
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