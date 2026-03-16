Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Jonage, Lucien Barge réélu sans surprise

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Jonage.

Sans surprise, Lucien Barge a été réélu dès le premier tour des municipales 2026. Le candidat divers droite n'avait pas d'adversaire dans cette commune du nord de Lyon.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4806

Taux d'absentions : 44,67%

Votes blancs ou nuls : 14,89%



Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Nombre de voix Jonage Avance Liste divers droite Lucien Barge 2263

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