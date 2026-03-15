Municipales 2026 : les résultats à Vernaison pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Vernaison.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3417
Taux d'absentions : 36,26%
Votes blancs ou nuls : 1,61%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Vernaison Demain
|Liste divers centre
|Christophe Rocher
|19,60%
|420
|Vivons Vernaison
|Liste divers droite
|Julien Vuillemard
|80,40%
|1723
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