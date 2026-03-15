Municipales 2026 : les résultats à Vernaison pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Vernaison.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3417

Taux d'absentions : 36,26%

Votes blancs ou nuls : 1,61%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Vernaison Demain Liste divers centre Christophe Rocher 19,60% 420 Vivons Vernaison Liste divers droite Julien Vuillemard 80,40% 1723

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