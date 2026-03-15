Municipales 2026 : les résultats à Saint-Genis-les-Ollières pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Genis-les-Ollières.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3986
Taux d'absentions : 30,76%
Votes blancs ou nuls : 0,93%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Pour Saint Genis Tous Unis
|Liste divers droite
|Didier Cretenet
|36,72%
|1000
|Nous Sommes Tous Saint-Genis-Les-Ollieres
|Liste divers centre
|Joffrey Dupoizat
|51,67%
|1407
|Agir Ensemble
|Liste divers gauche
|Anne Calendras
|11,60%
|316
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