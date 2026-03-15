Municipales 2026 : les résultats à Saint-Genis-les-Ollières pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Genis-les-Ollières.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3986

Taux d'absentions : 30,76%

Votes blancs ou nuls : 0,93%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Pour Saint Genis Tous Unis Liste divers droite Didier Cretenet 36,72% 1000 Nous Sommes Tous Saint-Genis-Les-Ollieres Liste divers centre Joffrey Dupoizat 51,67% 1407 Agir Ensemble Liste divers gauche Anne Calendras 11,60% 316

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