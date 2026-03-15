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Olivier Araujo, maire LR de Charly
Olivier Araujo, le maire LR de Charly, a retrouvé une torche manuelle en partie brûlée devant son domicile dimanche matin. (Crédit DR)

Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Charly, Araujo réélu

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Charly.

    Olivier Araujo rempile pour un second mandat. A la différence de 2020, il est élu dès le premier tour. Aucune autre liste ne s'est présentée à Charly cette année.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4051
    Taux d'absentions : 41,92%
    Votes blancs ou nuls : 22,05%

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    #FiersdecharlyListe divers droiteOlivier Araujo100%

    1834

    Les résultats de 2020 : 

    2e tour :

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3826%

    Taux d’abstention : 47,94%

    Votes blancs ou nuls : 32

    ListeNuanceConduite par %/exprimésNombre de voix
    AIMER CHARLY AVEC OLIVIER ARAUJOLDVDM. Olivier ARAUJO52,91%1037
    CHARLY NATURELLEMENTLDVCMme Corinne BARBASSO BRUAS47,09%923

    1er tour :

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3819

    Taux d’abstention : 52,13 %

    Votes blancs ou nuls : 32

    ListeNuanceConduite par %/exprimésNombre de voix
    AIMER CHARLY AVEC OLIVIER ARAUJOLDVDM. Olivier ARAUJO38,59693
    CHARLY NATURELLEMENTLDVCMme Corinne BARBASSO BRUAS37,69677
    Demain CharlyLDIVM. Gaetano Dit Gaëtan ANDALORO23,72426
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