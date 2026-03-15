Olivier Araujo, le maire LR de Charly, a retrouvé une torche manuelle en partie brûlée devant son domicile dimanche matin. (Crédit DR)

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Charly.

Olivier Araujo rempile pour un second mandat. A la différence de 2020, il est élu dès le premier tour. Aucune autre liste ne s'est présentée à Charly cette année.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4051

Taux d'absentions : 41,92%

Votes blancs ou nuls : 22,05%

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix #Fiersdecharly Liste divers droite Olivier Araujo 100%



1834

Les résultats de 2020 :

2e tour :

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3826%

Taux d’abstention : 47,94%

Votes blancs ou nuls : 32

Liste Nuance Conduite par %/exprimés Nombre de voix AIMER CHARLY AVEC OLIVIER ARAUJO LDVD M. Olivier ARAUJO 52,91% 1037 CHARLY NATURELLEMENT LDVC Mme Corinne BARBASSO BRUAS 47,09% 923

1er tour :

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3819

Taux d’abstention : 52,13 %

Votes blancs ou nuls : 32