Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Charly.
Olivier Araujo rempile pour un second mandat. A la différence de 2020, il est élu dès le premier tour. Aucune autre liste ne s'est présentée à Charly cette année.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4051
Taux d'absentions : 41,92%
Votes blancs ou nuls : 22,05%
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|#Fiersdecharly
|Liste divers droite
|Olivier Araujo
|100%
1834
2e tour :
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3826%
Taux d’abstention : 47,94%
Votes blancs ou nuls : 32
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|AIMER CHARLY AVEC OLIVIER ARAUJO
|LDVD
|M. Olivier ARAUJO
|52,91%
|1037
|CHARLY NATURELLEMENT
|LDVC
|Mme Corinne BARBASSO BRUAS
|47,09%
|923
1er tour :
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3819
Taux d’abstention : 52,13 %
Votes blancs ou nuls : 32
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|AIMER CHARLY AVEC OLIVIER ARAUJO
|LDVD
|M. Olivier ARAUJO
|38,59
|693
|CHARLY NATURELLEMENT
|LDVC
|Mme Corinne BARBASSO BRUAS
|37,69
|677
|Demain Charly
|LDIV
|M. Gaetano Dit Gaëtan ANDALORO
|23,72
|426