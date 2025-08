Un Rhodanien sur le podium du Championnat de France de Wingsuit

Licencié à l’école de parachutisme de Lyon-Corbas, dans le Rhône, Marcel Geser a remporté la médaille de bronze lors du championnat de France de Wingsuit avec ses coéquipiers Pauline Ravaudet et Ludovic Francois.

À l’issue du championnat de France de Wingsuit, organisé par le Centre école de parachutisme de Grenoble, en Isère, Marcel Geser et ses coéquipiers Pauline Ravaudet et Ludovic François ont remporté la médaille de bronze. Une petite fierté pour le Rhône puisque Marcel Geser est en effet licencié à l’école de parachutisme de Lyon-Corbas.

La compétition a permis aux passionnés de montrer tout leur talent lors de deux épreuves : l’acrobatique et la performance. La première est une discipline artistique composée de 7 sauts : 4 imposés de 3 séquences tirées au hasard et 3 libres d’aisance technique et esthétique. L’équipe se compose de deux performeurs et d’un vidéoman. Le jugement se fait par vidéo pour accorder une note technique et artistique, le GPS servant à calculer le temps de travail. Et la deuxième est une. Épreuve individuelle qui se déroule en 2 manches de trois types de sauts soit 6 sauts au total. Distance ; Vitesse horizontale ; Performance de vol entre 2 500 mètres et 1 500 mètres avec un départ à 3 200 mètres. Les compétiteurs partent, espacés de 10 secondes, en suivant un couloir de vol défini à l’avance.