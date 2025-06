Un signalement a été fait à l'encontre d'un salarié du groupe People & Baby. Ce dernier exerçait dans une crèche du 3e arrondissement de Lyon.

Une nouvelle affaire pour le groupe People & Baby. Selon les informations de Médiacités, un salarié de la crèche du Chat Perché (Lyon 3e) fait l’objet d’accusations de "comportements inappropriés" à caractère sexuel. Cet employé aurait demandé un bisou avec la langue à l'un des enfants. Immédiatement mis à pied, le salarié "ne sera pas réintégré dans une crèche du groupe", a précisé People & Baby à nos confrères du Progrès. Les services de la Protection maternelle et infantile (PMI) ont été alertés.

Un salarié récemment réintégré

En février dernier, ce même salarié avait déjà été mis en cause alors qu'il travaillait dans la crèche La Joyeuse Tribu (Lyon 6e). Une famille avait porté plainte pour des bisous suspects reçus par leur enfant. Le salarié avait déposé plainte pour diffamation contre la famille. À son tour, le groupe People & Baby devrait déposer plainte contre le salarié et assure qu'"aucune responsabilité seul avec un enfant" n'avait été donnée à ce dernier après sa reprise de fonction.

Dans un mail envoyé par le groupe People & Baby à la rédaction de Lyon Capitale, ce dernier explique avoir "immédiatement informé la PMI et effectué un signalement auprès de la CRIP (Cellule départementale de recueil des informations préoccupantes)" concernant le signalement du début d'année. "À la suite de cela, la brigade des mineurs a mené une enquête, laquelle a été classée sans suite, en l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction. Dans une démarche de transparence, et afin de rassurer les familles, le Groupe avait également tenté de déposer une main courante ; celle-ci n’a toutefois pas pu être enregistrée, le Groupe n’étant ni parent, ni mis en cause, et donc sans « intérêt à agir »" complète la direction dans sa réponse.

En grandes difficultés, le groupe annonçait fin avril les fermetures de six micro-crèches dans la région lyonnaise dès septembre prochain. En avril dernier toujours, une ancienne employée du groupe a été condamnée à 25 ans de prison pour avoir causé la mort, en 2022, de Lisa, âgée de onze mois, à laquelle elle a fait boire un liquide de soude caustique de type Destop.