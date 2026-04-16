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C’est dans ce centre commercial que la jeune victime a été retrouvée morte, touchée par balle à la tête. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Mort de Wissem à Villefranche : des cellules d’écoute mises en place dans deux collèges

  • par LR

    • Après le décès par balle d’un collégien de 13 ans pendant les vacances, l’académie de Lyon annonce la mise en place d’un accompagnement psychologique pour les élèves et les personnels à la rentrée.

    L’émotion reste vive à Villefranche-sur-Saône après la mort de Wissem, 13 ans, tué par arme à feu le 13 avril dans une épicerie du quartier de Belleroche. L’adolescent, scolarisé en classe de 4e au Collège Maurice Utrillo, se trouvait à seulement quelques centaines de mètres de son établissement au moment du drame.

    A lire aussi : Adolescent tué à Villefranche : cinq interpellations au total, dont un adulte pour détention d’arme 

    Face au choc provoqué par cette disparition, l’Académie de Lyon a annoncé, à nos confrères du Progrès, l’organisation prochaine de cellules d’écoute dans deux collèges du secteur, dont celui situé à Limas. Une réunion doit se tenir avec les chefs d’établissement et les équipes éducatives et médico-sociales afin de préparer cet accompagnement pour la reprise des cours après les vacances.

    Les services de l’Éducation nationale indiquent que les personnels sont mobilisés pour proposer un soutien aux élèves et aux adultes qui en ressentiraient le besoin.

    Dans l’enquête judiciaire, le suspect, âgé de 15 ans, devait être présenté à un juge d’instruction à Lyon en vue d’une mise en examen pour homicide volontaire.

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