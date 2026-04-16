Les rappeurs toulousains Bigflo et Oli ont annoncé rajouter une deuxième date à la LDLC Arena le 7 novembre 2026. Les places seront mises en vente ce vendredi à 10h.

Ce sont des artistes maintenant habitués des grandes salles françaises et notamment de la LDLC Arena. Les Toulousains Bigflo et Oli ont annoncé avoir rajouté une deuxième date dans la salle de Décines dans le cadre de leur tournée. La première, prévue le 6 novembre 2026 affiche déjà complète.

Les deux frères se produiront ainsi le 7 novembre pour une deuxième soirée de suite à Lyon. L'ouverture de la billeterie est prévue pour ce vendredi 17 avril à partir de 10h. Une annonce qui devrait faire plaisir aux nombreux fans lyonnais du duo qui a sorti ces dernières semaines son nouvel album Karma.