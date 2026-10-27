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En Auvergne-Rhône-Alpes, les défaillances d’entreprises dans la Drôme essuient une hausse de 8% au 2e trimestre 2026 (Photo d’illustration : Sebleouf)

Drôme : le Département décroche trois prix pour ses initiatives innovantes

  • par LR

    • Le Département de la Drôme a été récompensé à trois reprises lors des Prix Territoria 2026. Des distinctions qui saluent des projets autour de l'environnement, de l'accompagnement des communes et de la communication interne.

    Trois récompenses pour le Département de la Drôme. À l'occasion des Prix Territoria 2026, qui distinguent les initiatives innovantes des collectivités territoriales, le Département a décroché un prix d'or, un prix d'argent et un prix de bronze.

    La plus haute distinction revient au Conseil départemental des jeunes (CDJ), récompensé dans la catégorie « Enjeux environnementaux » pour son jeu de plateau Mal'eau. Imaginé pour sensibiliser à la préservation de l'eau, il propose aux joueurs de gérer quatre villages confrontés aux conséquences du changement climatique. Pour l'emporter, les participants doivent coopérer et apprendre à économiser cette ressource. Le jeu est disponible en version physique et téléchargeable.

    Deux autres projets récompensés

    Le Département obtient également un prix d'argent dans la catégorie « Gouvernance » pour sa plateforme collectivites.ladrome.fr. Destiné aux élus et agents territoriaux, notamment des petites communes, ce site rassemble des ressources et des contacts pour les accompagner dans leurs projets. Il propose notamment un moteur de recherche et une cartographie des réalisations.

    Enfin, le prix de bronze dans la catégorie « Communication » récompense la cérémonie des vœux aux agents départementaux. L'événement, inspiré des Oscars, avait notamment donné lieu à la réalisation de vidéos avec les collaborateurs et à une remise de prix, afin de valoriser les métiers des 2 700 agents du Département. "Ces trois distinctions sont une belle reconnaissance du travail et de l'engagement de nos équipes", s'est félicité Franck Soulignac, président du Conseil départemental de la Drôme.

    La remise officielle des récompenses est prévue le 10 novembre à l'Assemblée nationale, à Paris.

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