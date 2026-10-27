Isère : à Grenoble, l’épicerie solidaire Escope 38 compte désormais 1 100 étudiants bénéficiares

Située dans le centre-ville de Grenoble, l’épicerie solidaire Escope 38 propose des produits du quotidien à prix réduits aux étudiants précaires, entre 20 % et 30 % de la valeur marchande.

Porté par la Banque alimentaire, le réseau national Escope voit ses bénéficiaires augmenter de jour en jour. À Grenoble, Escope 38 compte aujourd’hui 1 100 bénéficiaires, contre 900 il y a seulement un an. Son principe est simple : une épicerie où les étudiants peuvent venir faire leurs courses à des prix compris entre 20 % et 30 % de la valeur marchande. Fruits et légumes, viandes et poissons, laitages et produits d’hygiène sont proposés. Elle est aujourd’hui gérée par une soixantaine de bénévoles, pilotés par Patricia Galéa, directrice de la structure depuis sa création en novembre 2024.

La majorité des étudiants isérois éligibles

Alors que les Français, dont les étudiants, se mobilisent depuis maintenant un mois contre la vie chère, le Département de l’Isère rappelle que la grande majorité des étudiants isérois sont éligibles au dispositif. Pour s’inscrire, il suffit de compléter un dossier sur internet. Il permet ensuite à l’association de calculer le reste à vivre. La réponse est donnée sous 48 heures. "On compte aussi une très large majorité d’étudiants étrangers. On ne sait pas pourquoi les autres ne poussent pas la porte. Peut-être la crainte d’être considéré comme "bénéficiaire"", affirme Sylvie Flandrin, administratrice de la Banque alimentaire de l’Isère.

En 2025, 75 tonnes de produits ont été vendues. 80 % des denrées proviennent des collectes de la Banque alimentaire, et 20 % sont des achats directs qu’Esope peut assurer grâce aux recettes.

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