La compagnie aérienne easyJet inaugure une nouvelle liaison entre Lyon et Nice. Deux vols par semaine seront proposés pour rejoindre la Côte d'Azur en une heure, avec des billets à partir de 35 euros.

Une nouvelle destination pour les voyageurs lyonnais. Depuis ce lundi 26 octobre, la compagnie low cost easyJet propose une liaison aérienne directe entre les aéroports de Lyon-Saint-Exupéry et de Nice-Côte d'Azur. Deux rotations hebdomadaires sont programmées, les lundis et vendredis, permettant de rejoindre la Côte d'Azur en une heure de vol. Les billets sont commercialisés à partir de 35 euros l'aller simple, taxes et frais de gestion inclus, hors éventuels suppléments pour les bagages.

Cette nouvelle ligne s'adresse aussi bien aux voyageurs d'affaires qu'aux touristes souhaitant passer quelques jours sur la Côte d'Azur. Elle permet également aux habitants de Nice de rejoindre directement la capitale des Gaules.

En parallèle, easyJet inaugure ce mardi 27 octobre une autre liaison au départ de Nice, à destination de l'aéroport du Caire-Sphinx, en Égypte. Deux vols par semaine seront assurés les mardis et samedis, avec des tarifs annoncés à partir de 55 euros. Les réservations sont disponibles sur le site et l'application de la compagnie.