Ain : un nouveau centre Point S ouvre ses portes à Valserhône

Le réseau Point S poursuit son développement dans l’Ain avec l’ouverture d’un nouveau centre à Valserhône. À sa tête, un ancien mécanicien de l’enseigne, qui a décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat.

Un nouveau centre Point S a ouvert ses portes au 477 route du Vouvray, à Valserhône, durant ce mois d’octobre. Cette ouverture s’inscrit dans une vague de développement du réseau, qui a ouvert quatre nouveaux centres ce mois-ci, à Maxéville, dans la Meurthe-et-Moselle, à Sorgues, dans le Vaucluse, à Villemomble, en Seine-Saint-Denis et donc dans l’Ain.

Pour Jonathan Feyder, qui dirige ce garage, cela marque une nouvelle étape professionnelle. C’est dans un centre Point S de Valserhône que le mécanicien a effectué son apprentissage en automobile. Il y a ensuite travaillé pendant plus de dix ans. Avec ce nouveau centre, il a choisi de créer sa propre entreprise. "Lorsque j’ai quitté Renault, beaucoup de clients se souvenaient encore de moi comme du "monsieur de Point S". Cela m’a conforté dans l’idée que l’enseigne avait marqué les esprits et qu’elle conservait une vraie notoriété sur le secteur", explique-t-il.

Un atelier de près de 1 000 m²

Installé dans un ancien garage automobile resté inoccupé pendant un an, le nouveau centre possède une superficie de près de 1 000 m2. Il comprend cinq baies de travail ainsi qu’un espace d’accueil et de vente de 80 m2. Une connexion Wi-Fi, un espace pour télétravailler et un coin dédié aux enfants ont été pensés pour optimiser l’attente des clients. "En tant que père de famille, je sais combien il est appréciable de trouver un lieu où les enfants peuvent s’occuper pendant que les parents attendent leur véhicule", souligne Jonathan Feyder. Pour assurer le fonctionnement de l’établissement, il s’est entouré de deux mécaniciens et d’une apprentie. L’atelier a été équipé de matériel neuf présenté comme étant de dernière génération.

Une autre étape est annoncée pour le début de l’année 2027, avec le lancement de l’activité Point S Glass, spécialisée dans le vitrage automobile.

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