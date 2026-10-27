Actualité
Autoroute A412 en Haute-Savoie : la justice rejette la demande de suspension des travaux. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

A412 : la justice ne suspend pas les travaux mais impose une mise en conformité du chantier

  • par LC

    • Le juge ordonne la mise en conformité du chantier de l’A412 sous 8 jours, sans suspendre les travaux.

    Le feuilleton judiciaire de l’autoroute A412 se poursuit. Ce mardi 27 octobre, saisi par la procureure d’Annecy, le juge des libertés et de la détention a ordonné à Amedea, la société qui a obtenu la concession pour réaliser puis exploiter ce tronçon autoroutier, de mettre en œuvre sous huit jours les mesures de protection de la biodiversité prévues, sous peine d’une astreinte de 20 000 euros par jour de retard. Le juge a estimé qu’il existait des manquements localisés mais qu’une suspension du chantier serait disproportionnée. Elle était réclamée par les opposants à ce projet qui multiplient les recours. 

    Un automne de procédures

    Le 15 octobre, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté le référé-suspension de 21 associations et de riverains, estimant que l’urgence n’était pas établie et que le projet revêtait un intérêt majeur pour les habitants, en particulier les frontaliers. L’avocat du collectif a annoncé un pourvoi devant le Conseil d’État. Prochaine échéance : le référé-suspension déposé par la Ville de Genève, qui demande l’arrêt immédiat des travaux, sera examiné mercredi 28 octobre par la cour administrative d’appel de Lyon.

    Un projet de 16,5 km

    L’A412 doit relier Machilly à Thonon-les-Bains sur 16,5 km, avec pour objectif de désenclaver le Chablais. Le concessionnaire est Amedea, filiale du groupe Eiffage et d’APRR. Dans les cartons depuis les années 1980, le projet a déjà connu un revers : la déclaration d’utilité publique de 1995 avait été annulée en 1997 par le Conseil d’État. Une nouvelle déclaration a été délivrée en 2019. Le préfet, Jérôme Bonet, a signé l’autorisation environnementale le 28 août, ce qui a permis le début des travaux quatre jours plus tard. Les opposants ont déposé un recours contre cette autorisation, avec un jugement au fond attendu en juin 2027. Sur le terrain, le chantier a été marqué par des blocages. Le collectif d’opposants évoque 47 gardes à vue. Plus de 150 hectares ont déjà été déboisés et défrichés.

    à lire également
    Le député LFI Raphaël Arnault prend la parole depuis la mort de Quentin Deranque à Lyon. Capture d'écran
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : la famille de la victime demande l’audition du député LFI Raphaël Arnault pour "association de malfaiteurs"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le député LFI Raphaël Arnault prend la parole depuis la mort de Quentin Deranque à Lyon. Capture d'écran
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : la famille de la victime demande l’audition du député LFI Raphaël Arnault pour "association de malfaiteurs" 17:25
    Isère : à Grenoble, l’épicerie solidaire Escope 38 compte désormais 1 100 étudiants bénéficiares 16:59
    A412 : la justice ne suspend pas les travaux mais impose une mise en conformité du chantier 16:41
    easy jet lyon madrid
    EasyJet lance une nouvelle liaison directe entre Lyon et Nice à partir de 35 euros 16:25
    Les fortes chaleurs de l’été 2026 ont fragilisé les forêts du Rhône et du Beaujolais 15:40
    d'heure en heure
    L'ambulancier responsable de la mort d'Iris et Warren à Lyon condamné à 5 ans de prison dont 4 avec sursis 15:12
    Lyon-Angers, prévu samedi, à son tour décalé 14:51
    L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
    Pillages à Lyon : 307 commerces dégradés depuis le 17 octobre, la CCI tire la sonnette d’alarme 14:42
    Benoît Laly, Meilleur Caviste de France 2026 14:42
    Ain : un nouveau centre Point S ouvre ses portes à Valserhône 13:45
    Drôme : le Département décroche trois prix pour ses initiatives innovantes 12:57
    Manifestations du 24 octobre à Lyon : une voiture aurait foncé dans la foule à vive allure 12:15
    police Lyon
    Un homme blessé par balle dans le 9e arrondissement de Lyon, deux suspects en fuite 11:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut