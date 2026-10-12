De gauche à droite : Martial Saddier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, Valérie Bouvier, maire de Saint-Pierre-en-Faucigny et Agnès Gay, conseillère départementale du Canton de Bonneville acte le lancement de la piste de pumptrack. ©Haute-Savoie le département

Inauguré le 10 octobre, le pumptrack de Saint-Pierre-en-Faucigny accueillera les épreuves des Mondiaux de cyclisme 2027, puis restera ouvert à tous.

À un peu moins d'un an des championnats du monde de cyclisme, la Haute-Savoie dispose de son premier site officiel. La piste de pumptrack de Saint-Pierre-en-Faucigny a été inaugureé samedi 10 octobre. Ouverte au public depuis le 7 août, la piste accueillera en 2027 les épreuves de cette discipline, proche du BMX racing, puis restera à la disposition des habitants. Le pumptrack est une piste en boucle faite de bosses et de virages relevés, que l'on parcourt sans pédaler en prenant de la vitesse en "pompant" avec les bras et les jambes.

Trois boucles, du débutant au confirmé

Implanté rue des Alpes, près du collège Karine Ruby, l'équipement s'étend sur 2 250 m² et se compose de trois boucles, verte, bleue et rouge. La piste rouge, conçue selon le cahier des charges de l'UCI, mesure 340 mètres, avec des virages inclinés à 55° et 1,5 mètre de hauteur. Homologuée pour les Mondiaux, elle accueillera aussi les entraînements de l'équipe de France. Le président de la Fédération française de cyclisme, Michel Callot, y voit un équipement "vraiment unique en France".

Un chantier d'un peu plus d'un mois

Lancé le 29 juin par le Conseil départemental, le chantier a nécessité un peu plus d'un mois de travaux. Il a été réalisé par l'entreprise HTRACKS, sous maîtrise d'ouvrage du Département et avec l'appui technique de la FFC. Le projet est financé par le Département, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Agence nationale du sport. Après les compétitions, la piste restera accessible aux usagers de vélos, trottinettes, rollers et skateboards.

Les Mondiaux 2027, un événement hors normes

Du 24 août au 5 septembre 2027, la Haute-Savoie accueillera la deuxième édition des Championnats du monde de cyclisme UCI, le plus grand événement de l'histoire du cyclisme et du para cyclisme. Surnommé les "super Mondiaux", il rassemble au même endroit des disciplines habituellement disputées séparément : route, VTT, BMX, piste, gravel ou encore trial. Au programme figurent 20 championnats du monde, 288 titres dont plus de 30 % en para cyclisme, près de 15 000 athlètes issus de 206 fédérations, 15 sites de compétition, 4 000 volontaires et environ 2 millions de spectateurs attendus. Le Département évoque aussi une couverture télévisée qui pourrait cumuler près d'un milliard de téléspectateurs.

Plusieurs disciplines feront leur première apparition dans ces championnats : le cyclisme esport, le gravel, l'enduro, le pumptrack et la piste juniors, tandis que le cyclisme speedway en salle et le polo-vélo seront inédits. La course en ligne Femmes Élite clôturera l'événement le 5 septembre à Sallanches-Domancy. C'est la première fois que la France accueille ces supers mondiaux de cyclisme. La précédente édition a eu lieu en 2023 à Glasgow.