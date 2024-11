Mobilisation des agriculteurs : des actions dès ce week-end dans le Rhône 

Après l’appel à mobilisation lancé par le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, le 13 novembre, différentes actions sont déjà prévues dans le Rhône dès ce week-end.

Un an après la première gronde, la colère des agriculteurs est toujours vive. Le 13 novembre, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, a lancé un appel à la mobilisation "à partir de lundi" afin de notamment dénoncer la concurrence déloyale avec les pays d’Amérique du Sud et plus particulièrement l'accord UE-Mercosur qui pourrait être signé lors du G20 les 18 et 19 novembre ou à l'occasion du Sommet du Mercosur prévu en décembre.

Des actions dès ce week-end dans le Rhône

Dans le Rhône, la FDSEA 69 se prépare. "On est de bons élèves, quand le patron dit qu’il faut se mobiliser, on se prépare", déclare ainsi Pascale Gouttenoir, 1er vice-président de la FDSEA 69. Une action symbolique est d’ores et déjà prévue dans le Rhône avec le camouflage de panneaux de communes et de villages. "L’année dernière, on retournait les panneaux pour dire que c’était le monde à l’envers. Cette fois-ci, on les cache pour montrer que l’on est perdu", explique encore l’agriculteur. Un rendez-vous est également prévu dans la foulée lundi 18 novembre à Lyon avec différents députés et sénateurs pour une remise de panneaux "et pour leur dire : on fait comment maintenant ?", déplore ainsi Pascal Gouttenoir.

Pour rappel, en janvier dernier, Gabriel Attal, alors Premier ministre, avait annoncé la fin de la hausse de la taxe sur le gazole non routier ou encore le lancement d'un "mois de simplification" des procédures et normes. "On demandait des mesures structurelles, ils ont répondu avec de l’argent. L’agriculture est toujours autant en danger qu’en début d’année. On a laissé le temps, mais le président a décidé de faire autrement", lance encore Pascal Gouttenoir.

Pas d'action en milieu de semaine prochaine pour le moment

Si pour le moment, la mobilisation de lundi n’est pas encore tout à fait organisée, l’appel a bien été entendu par les agriculteurs du Rhône. "Pour le moment, on ne sait pas comment ça va se passer, on va suivre le mouvement", précise le vice-président du syndicat. Lundi soir, dès 19h45, les membres de la FDSEA 69 se rallieront également au mouvement des "feux de détresse" lancé dans toute la France.

Arnaud Rousseau indiquait par ailleurs que des mobilisations étaient envisageables jusqu’à Noël, mais "ce n’est pas calé dans le temps, on verra au fils des réponses", précise toutefois Pascal Gouttenoir. Pour autant, l’agriculteur rassure : "On est pas du tout dans l’idée de bloquer les routes, c’est l’État qui est ciblé et qui se fout de nous." En revanche, aucune action n’est prévue en milieu de semaine avec l’arrivée du Beaujolais nouveau : "On ne veut pas empêcher nos collègues de travailler", conclut Pascal Gouttenoir.

