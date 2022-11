Lyon : Ramy Shaath, militant égypto-palestinien, en conférence dans le Vieux-Lyon

Jeudi 17 novembre, le militant des droits humains Ramy Shaath, donnera une conférence à la Maison des passages dans le 5e arrondissement de Lyon.

Il avait été détenu pendant deux ans et demi en Egypte pour des "troubles contre l'Etat". Ramy Shaath, militant égypto-palestinien des droits humains, donnera une conférence à la Maison des passages, dans le 5e arrondissement de Lyon. Le groupe local de la Croix-Rousse d'Amnesty International l'a invité pour parler de la situation des droits humains en Égypte où des dizaines de milliers de personnes emprisonnées de façon arbitraire.

Les militants lyonnais ouvrent le bal de la semaine de solidarité avec Ramy Shaath ! L’artiste Mario Auburtin a réalisé une fresque éphémère de Ramy devant l’Hôtel de ville ! Ensemble pour atteindre les 100 000 signatures de la pétition ➡️ https://t.co/kCK3FNaLPk pic.twitter.com/swr9xWz39G — Amnesty International France (@amnestyfrance) June 15, 2021

Libéré en 2022 après 2 ans et demi de prison

Aussi, il évoquera le cas de Mohamed El Baqer, avocat spécialisé dans les droits humains et détenu depuis plus de 3 ans pour avoir défendu un de ses amis. Pour rappel, Ramy Shaath a été libéré en janvier 2022 en partie grâce à la mobilisation d'associations ayant fait pression sur Emmanuel Macron pour qu'il évoque le sujet lors d'une rencontre avec le président Egyptien. A Lyon, une fresque avait été réalisée par Amnesty et affichée sur les grilles de l'Hôtel-de-Ville.

Selon son entourage, le militant a dû renoncer à sa nationalité Egyptienne pour être libéré, il vit aujourd'hui à Paris.