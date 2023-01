Métropole de Lyon : une fusillade fait un mort à Écully

Un homme de 32 ans a été tué par balles ce mardi 3 janvier sur la commune d’Écully, à proximité du quartier de La Duchère.

Il était environ 17 heures ce mardi 3 janvier lorsque de premiers appels aux pompiers et à la police ont été émis pour signaler des tirs d’armes à feu au niveau de l’avenue des Sources, sur la commune d’Écully. Arrivés sur place peu après 17 heures, les secours ont découvert une personne blessée.

Une enquête pour meurtre en bande organisée

De source préfectorale, on confirme le décès d’une personne. Contacté, le parquet de Lyon précise qu'il s'agit d'un homme de 32 ans. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon "du chef de meurtre en bande organisée à la suite des tirs ayant occasionné le décès". Confiée à la Direction zonale de la police judiciaire, celle-ci "devra déterminer le mobile et les circonstances exactes de la commission de ces faits". Le préfet délégué à la Sécurité Ivan Bouchier, s'est rendu sur place en début de soirée, tout comme le parquet de Lyon.

D'après nos confrères du Progrès, plusieurs individus en fuite à bord d'un véhicule seraient recherchés par les forces de l'ordre. Peu avant 19 heures, il était toujours recommandé d'éviter le secteur de l’avenue des Sources, situé à proximité de la Duchère, le quartier étant toujours bouclé par les forces de l’ordre.

➡️ Une enquête est ouverte. Le parquet se rend sur place. @TJLyon

🚧 Respectez le périmètre de sécurité mis en place par la @PoliceNat69. https://t.co/tONACbxRL9 — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 3, 2023

Un précédent non loin de là

En juin 2022, une fusillade au pied de la barre Sakharov, située non loin de là, avait fait deux victimes de 16 et 20 ans et blessés deux mineurs de 15 et 17 ans. Au mois d'octobre, six suspects potentiellement impliqué dans ce règlement de compte avaient été placés en détention provisoire.

