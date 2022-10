Double meurtre à la Duchère : six suspects placés en détention provisoire

Six suspects potentiellement impliqués dans le double meurtre de la Duchère du 14 juin dernier ont été placées en détention provisoire.

Selon Le Progrès, six suspects interpellés dans le cadre de l'enquête sur le double meurtre de la Duchère ont été présentés devant le juge d'instruction ce week-end et placés en détention provisoire.

Ces six personnes seraient impliquées dans plusieurs règlements de comptes dont la fusillade de la nuit du 14 au 15 juin aux alentours de 23 h 40. Elle avait causé la mort de deux jeunes de 16 et 20 ans, au pied de la barre Sakharov. Deux autres mineurs de 15 et 17 ans avaient été blessés.

