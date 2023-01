Thibaut Chardey, responsable des Voies lyonnaises pour la Ville à Vélo, est l'invité de 6 minutes chrono.

En 2023, les voies lyonnaises, les autoroutes à vélos portées par la majorité métropolitaine écologiste, doivent se déployer un peu plus sur le territoire de la Métropole de Lyon. Depuis quelques mois, des tronçons sont livrés au compte-goutte. Mais c'est aussi un compte à rebours qui est enclenché à mi-mandat pour livrer les 12 tracés promis. Thibaut Chardey, responsable des Voies lyonnaises pour la Ville à Vélo (une association qui milite pour la pratique du vélo dans l'agglomération lyonnaise), note que la métropole s'emploie à honorer sa promesse mais se montre prudent : "on rentre dans le temps des concertations et on a une étape qui prend plus de temps que prévu. Les élus se rendent compte de l'impact d'un tel projet sur leur voirie".

Thibaut Chardey note toutefois que certains élus locaux ne sont pas toujours de bonne foi : "les tracés ne sont pas imposés. Il est proposé différents tracés aux élus. Certaines communes ne souhaitent pas aboutir à un compromis. On est plus sur de l'obstruction politique".