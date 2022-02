Le Revenu Solidarité Jeunes (RSJ) a été mis en place par la Métropole de Lyon depuis le mois de juin 2021.

La Métropole de Lyon a voté en mars 2021 le déploiement de manière expérimentale d'un « Revenu de Solidarité Jeunes » (RSJ) sur son territoire. Les 18-24 ans sortis du système scolaire, sans soutien et en situation de précarité, habitants dans la Métropole de Lyon (59 communes) sont concernés. Le dispositif est déployé depuis le 1er juin 2021. "Avec nos moyens métropolitains, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les jeunes hors des radars, ceux pour qui aucune solution n’existe, expliquait au printemps dernier la Métropole de Lyon.

Séverine Hémain, la vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge des politiques d'insertion et du plan pauvreté, expliquait dans l'émission 6 minutes chrono de Lyon Capitale en octobre dernier : "Le RSJ (Revenu solidarité jeunes) est un dispositif innovant et unique en France. Il a pour but d'accompagner des jeunes entre 18 et 25 ans qui n'ont le droit à rien, qui ne sont pas éligibles à d'autres dispositifs. L'idée c'est de les accompagner dans l'insertion, vers un emploi, vers une formation, de faire en sorte qu'ils ne sombrent pas dans la précarité voir dans une grande précarité. L'idée, c'est de ne pas laisser qui que ce soit sur le bord de la route, que chaque jeune puisse être accompagné s'il en a besoin".

231 jeunes qui ont bénéficié du dispositif en sont sortis

La Métropole de Lyon indique qu'au 18 février 2022, et après 9 mois de mise en œuvre, 717 jeunes ont intégré "le filet de sécurité que constitue le RSJ". "Dans 91 % des cas, les jeunes n’avaient aucune ressource et le montant du RSJ était alors de 400 €. Pour 20 % d’entre eux, ils sont dans une situation de grande précarité sur le volet logement (9 % sont SDF et 11 % dans des foyers)", souligne la Métropole de Lyon."Seuls 16 % ont un logement autonome (locataire), tandis que les autres résident chez un tiers, de manière plus ou moins précaire", poursuit la Métropole.

La Métropole de Lyon explique aussi que sur les 717 jeunes qui ont bénéficié du dispositif, "231 en sont sortis dont 44 % pour emploi ou formation et 15 % pour l’ouverture de nouveaux droits dont la garantie jeunes". "166 jeunes ont bénéficié de la garantie jeunes par le passé et sont aujourd’hui bénéficiaires du RSJ", conclut la Métropole de Lyon.

Le RSJ en détails