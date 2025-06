Lancée il y a près d'un an, l'éco-entreprise Ecosystem a permis de collecter plus de 10 700 appareils électroménagers auprès des habitants de la Métropole lyonnaise.

Depuis son lancement il y a près d'un an, l'éco-entreprise Ecosystem a permis de collecter plus de 10 700 appareils électroménagers dans la métropole lyonnaise. Au total 1 750 appareils, dont des lave-vaisselle, des lave-linge et des réfrigérateurs ont pu être réparés et réemployés. Au total, cette action a permis aux lyonnais d'éliminer 7 848 tonnes de CO2, soit 5 413 tonnes de déchets.

Pour rappel, Ecosystem donne l'occasion aux habitants de la Métropole lyonnaise de se débarrasser de leurs gros appareils électroménagers grâce à un service gratuit de collecte à domicile. Une fois collectés, les appareils peuvent être réparés et revendus à des tarifs solidaires ou dépollués, puis recyclés suivant leur état.

Pour bénéficier du service de collecte, les habitants de la Métropole sont invités à se rendre sur le site dédié, avant de remplir un for mulaire et de choisir un créneau de collecte. Ecosystem rappelle que les donateurs doivent être présents à leurs domicile le jour J avec leurs appareils accessibles sans danger, débranchés et défrigérés.

Lire aussi : Collecte des déchets dans la métropole de Lyon : ce qui va changer les 25 décembre et 1er janvier