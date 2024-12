La collecte des déchets dans la métropole de Lyon sera modifiée les jours fériés des mercredi 25 décembre et 1er janvier.

En raison des jours fériés de Noël et du jour de l'an, mercredi 25 décembre et mercredi 1er janvier, la collecte des déchets dans la métropole de Lyon sera quelque peu impactée. Le jour de Noël, à Bron et Vaulx-en-Velin, la collecte des bacs gris sera donc assurée dans les secteurs pavillonnaires collectées deux jours par semaine. À Saint-Fons, seuls le centre-ville et l'habitat collectif dense seront concernés.

Quant à la collecte des bacs de tri, elle sera assurée à l'identique d'un jour non-férié dans 15 communes : Charly, Chassieu, Décines-Charpieu, Francheville, Grigny, Irigny, Jonage, Meyzieu, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Priest, Vénissieux, Vernaison. Dans sept autres communes, la collecte sera uniquement assurée pour le centre-ville et l'habitat collectif dense. Cela concerne les communes de Champagne-au-Mont-d’Or, Craponne, Dardilly, Écully, Limonest, Rillieux-la-Pape et Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

"Sur les autres secteurs ou communes la collecte des bacs gris ne sera pas effectuée. Vous devrez présenter votre bac lors du prochain jour de collecte", ajoute aussi la Métropole de Lyon.

Lire aussi : Véhicules propres, nouvelles fréquences : la collecte des déchets fait peau neuve dans la Métropole de Lyon

Et pour le 1er janvier ?

Pour le mercredi 1er janvier, seulement quatre villes seront concernées par la collecte des bacs gris : Bron (secteur pavillonnaire), Montanay, Vaulx-en-Velin (secteur pavillonnaire) et Saint-Fons (centre-ville et habitat collectif dense).

La collecte des bacs de tri, elle, sera assurée dans 19 communes de la métropole : Champagne-au-Mont-d’Or, Charly, Chassieu, Craponne, Décines-Charpieu, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Grigny, Irigny, Jonage, Meyzieu, Quincieux, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Priest, Sainte-Foy-lès-Lyon, Vénissieux et Vernaison.

À Dardilly, Écully, Fontaines-sur-Saône, Limonest et Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, la collecte des bacs de tri se fera uniquement dans le centre-ville et l'habitat collectif dense.

Lire aussi : Près de Lyon : plongez en immersion dans le plus grand centre de tri en France