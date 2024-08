Emprunté chaque jour par 20 000 automobilistes, le boulevard Yves Farge sera en travaux pendant deux ans tronçon par tronçon.

Les travaux d'apaisement du boulevard Yves Farge seront lancés ce lundi 2 septembre. En effet, la Métropole de Lyon souhaite en faire "un véritable boulevard urbain paysager, apaisé et confortable pour tous les usagers" d'ici 2026. Un projet pour lequel la collectivité a investi 11,4 millions d’euros de budget. Egalement actrices du projet, la commune de Saint-Fons et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ont ajouté 2,4 millions à cette enveloppe.

Un chantier en plusieurs phases

Long de 2,5 kilomètres, le boulevard Yves Farge traverse les communes de Saint-Fons, Vénissieux et Feyzin. Très passant, l'axe accueille chaque jour près de 20 000 véhicules. Cependant, ses trottoirs étroits, le manque de traversées piétonnes et l'absence de piste cyclable le rendent peu accessible et inadapté. C'est pourquoi la Métropole souhaite le réaménager pour donner une meilleure place à chaque mode de déplacements et rendre l’espace plus accessible à tous. Et ce tout en facilitant la liaison entre les différents quartiers.

À terme, il est notamment prévu que la Voie Lyonnaise n°7 longe le boulevard en double-sens et que les trottoirs soient élargis. De plus, 319 arbres seront plantés le long de l'axe pour végétaliser 8 300 mètres carrés au total. Afin de limiter l’impact sur la circulation, les travaux se dérouleront en plusieurs phases de 2024 à 2026. La première phase sera donc lancée ce lundi à Saint-Fons et durera jusqu'à fin décembre. Le boulevard passera en sens unique dans le sens Nord-Sud de la rue Parmentier à l'avenue Maurice Thorez. Puis le chantier avancera étape par étape jusqu'à Feyzin.

