Métropole de Lyon : les travaux à prévoir sur les routes la semaine prochaine 

Plusieurs travaux vont perturber les routes de la métropole lyonnaise dès demain, lundi 21 juillet. On fait le point.

Perturbations sur l'A7, A43, A46...

Ce sera le cas notamment sur l’autoroute A7. Dès demain, lundi 21 juillet, et jusqu’au 23 juillet, la circulation est réduite entre 20 heures et 6 heures en direction de Marseille, entre le nœud de Ternay et Vienne-Nord (diffuseur n°9) pour des travaux d'entretien. Le 22 juillet entre 20 heures et 6 heures le lendemain, la circulation est réduite, en direction de Paris, entre Vienne-Nord (diffuseur n°9) et le nœud de Ternay, pour des travaux d'entretien.

Du côté de l’A43, du 21 juillet au 24 juillet inclus, la circulation est interdite de 21 heures à 6 heures, en direction de Grenoble, entre la porte des Alpes (diffuseur n°3a) et le nœud de Manissieux, mais également sur la bretelle N346 vers A43, en direction de Chambéry, pour des travaux d'entretien.

Le 24 juillet, de 21 heures à 6 heures, la circulation sera aussi interdite sur la bretelle N346 vers A43, en direction de Lyon ainsi que sur la bretelle A43 vers A46 Sud, en direction de Marseille, pour des travaux d'entretien.

Plus d’informations sur le site de la Métropole de Lyon.