Métropole de Lyon : la CGT se mobilise le 10 avril après la suppression de 200 postes chez JTEKT

Après une première mobilisation le 27 mars, la CGT se rassemblera de nouveau le 10 avril devant les sites d’Irigny et Chevigny pour protester contre la suppression de 197 emplois dans le groupe JTEKT France. Cette vague de licenciements concerne 112 emplois sur le site d’Irigny et 85 emplois sur le site de Chevigny.

"Après plusieurs années de destructions d’emplois, de transferts d’activités et de lignes de production, d’arrêts de projets de recherche, la Direction de JTEKT France accélère sa politique de délocalisation au Maroc, mais également en Tchéquie", s’indigne donc la CGT dans un communiqué publié le 4 avril. Et d’ajouter : "Pour le Syndicat CGT JTEKT France, ces 197 suppressions d’emplois avec les différentes restructurations de ces dernières années ne permettront pas de garantir les emplois, les activités et notre savoir-faire."

Le syndicat demande ainsi l’arrêt des délocalisations rampantes ainsi que le projet des licenciements, le gel du démantèlement de l’outil industriel, de la recherche et développement, mais également des investissements avec des productions pour garantir les emplois.

