Météo : des nuages, mais des températures plus douces attendues ce mercredi à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Le temps s’améliore quelque peu ce mercredi 18 février, tandis que le mercure grimpera jusqu’à 13 degrés. Des rafales de vent sont toutefois attendues. 

    Du mieux ce mercredi 18 février à Lyon. Si ce matin des averses peuvent traverser le ciel et que le mercure indique 6 degrés, les conditions s’amélioreront dans l’après-midi.

    En effet, le vent s’invite ce mercredi, et devrait perdurer tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h, permettant des éclaircies. Côté températures, elles grimpent par rapport à hier avec 13 degrés attendus. Le front pluvieux devrait toutefois faire son retour dans la soirée. 

