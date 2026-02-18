Météo : des nuages, mais des températures plus douces attendues ce mercredi à Lyon 

Le temps s’améliore quelque peu ce mercredi 18 février, tandis que le mercure grimpera jusqu’à 13 degrés. Des rafales de vent sont toutefois attendues.

Du mieux ce mercredi 18 février à Lyon. Si ce matin des averses peuvent traverser le ciel et que le mercure indique 6 degrés, les conditions s’amélioreront dans l’après-midi.

En effet, le vent s’invite ce mercredi, et devrait perdurer tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h, permettant des éclaircies. Côté températures, elles grimpent par rapport à hier avec 13 degrés attendus. Le front pluvieux devrait toutefois faire son retour dans la soirée.