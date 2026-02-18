Actualité
©wirestock

Vent, crues, avalanches… La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 

  • par Clémence Margall

    • Les vigilances jaunes se multiplient ce mercredi 18 février en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment face au risque d’avalanches et de crues. 

    La vigilance est toujours de mise ce mercredi 18 février en Auvergne-Rhône-Alpes. Si Météo France rétrograde sa vigilance pour avalanches en Isère, Savoie et Haute-Savoie, elle maintient s vigilance jaune pour crues en Isère. 

    Elle reste également activée dans le Rhône, l’Ain, la Loire, la Drôme, l’Ardèche, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Allier et le Cantal. En parallèle, une vigilance jaune pour vent est également en vigueur dans toute la région, sauf en Savoie, Haute-Savoie, dans la Drôme et l’Ardèche.   

    à lire également
    voiture police faits-divers
    Mort que Quentin Deranque à Lyon : neuf interpellations, dont l'assistant du député LFI Raphaël Arnault

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Vent, crues, avalanches… La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  07:57
    voiture police faits-divers
    Mort que Quentin Deranque à Lyon : neuf interpellations, dont l'assistant du député LFI Raphaël Arnault 07:33
    Nuages et éclaircies
    Météo : des nuages, mais des températures plus douces attendues ce mercredi à Lyon  07:15
    Pas d'image
    Métropole de Lyon : Marie-Charlotte Garin veut "pérenniser" le Revenu de solidarité jeunes 07:00
    police Lyon
    Mort de Quentin à Lyon : quatre suspects interpellés, dont l’assistant parlementaire Jacques-Élie Favrot 17/02/26
    d'heure en heure
    Tiffany joncour
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : le RN demande la dissolution de "l'ensemble des organisations violentes" 17/02/26
    Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement
    "J’aurais fait comme elle" : Renaud Payre soutient la directrice de Sciences Po Lyon après la venue de Rima Hassan 17/02/26
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : une nouvelle vidéo précise les circonstances des violences 17/02/26
    Le débat de Lyon Capitale sur le logement
    Métropolitaines 2026 : encadrement des loyers, où et comment construire plus, le grand débat sur le logement 17/02/26
    Qui est la Jeune Garde à Lyon ? 17/02/26
    Bruno Bernard et ses colistiers Avançons Ensemble pour les métropolitaines 2026. (@CM)
    Métropolitaines 2026 : la gauche dévoile ses propositions sociales, "grandes absentes" des débats 17/02/26
    Près de Lyon : une adolescente met fin à ses jours dans un centre de protection de l'enfance 17/02/26
    La Métropole de Lyon accorde une subvention de 15 000 euros au profit de l'aide humanitaire en Ukraine 17/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut