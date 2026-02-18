Vent, crues, avalanches… La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 

Les vigilances jaunes se multiplient ce mercredi 18 février en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment face au risque d’avalanches et de crues.

La vigilance est toujours de mise ce mercredi 18 février en Auvergne-Rhône-Alpes. Si Météo France rétrograde sa vigilance pour avalanches en Isère, Savoie et Haute-Savoie, elle maintient s vigilance jaune pour crues en Isère.

Elle reste également activée dans le Rhône, l’Ain, la Loire, la Drôme, l’Ardèche, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Allier et le Cantal. En parallèle, une vigilance jaune pour vent est également en vigueur dans toute la région, sauf en Savoie, Haute-Savoie, dans la Drôme et l’Ardèche.