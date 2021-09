Métropole de Lyon : le pont de Couzon rouvre aux véhicules

Fermé depuis le 23 septembre après la tentative de passage en force d’un camion hors gabarit, le pont de Couzon, situé sur la Saône au nord de Lyon, a rouvert aux véhicules ce mardi 28 septembre.

Initialement prévue pour le mercredi 29 septembre, la réouverture du pont de Couzon, qui permet de traverser la Saône au nord de Lyon, a été avancée de 24 heures et les véhicules peuvent de nouveau emprunter l’ouvrage depuis ce mardi après-midi. Le 23 septembre, les services de la Métropole avaient été contraints de fermer l’accès au pont après la tentative de passage en force d’un camion hors gabarit.

Celui-ci était venu percuter l’un des portiques installés aux entrées du pont afin de prévenir le passage des poids lourds plus de 3,5 tonnes. La structure métallique a dû être démontée et remplacée avant que l’ouvrage ne puisse rouvrir à la circulation.

Déjà fermé pendant près de 5 mois

Pour mémoire, le pont de Couzon était resté fermé pendant de nombreux mois, et n’avait rouvert que le 1er septembre, après avoir été endommagé par le passage d’une bétonnière 32 tonnes le 23 avril dernier. La Métropole de Lyon avait ensuite dû débourser plus de 400 000 euros pour réparer et sécuriser l’ouvrage en y installant notamment des portiques. C’est l’un d’eux qui avait été heurté par un camion le 23 septembre.

