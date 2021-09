Près de Lyon : un camion tente de passer en force, le pont de Couzon (encore) fermé

Trois semaines après sa réouverture le pont de Couzon est de nouveau fermé aux automobilistes depuis ce jeudi matin. En cause, la tentative de passage en force d’un camion, alors que l’ouvrage est interdit aux poids lourds.

Fermé depuis le 23 avril, le pont de Couzon, situé sur la Saône au nord de Lyon, avait rouvert aux automobilistes le 1er septembre après plusieurs mois de travaux. La Métropole de Lyon avait dû débourser plus de 400 000 euros pour réparer et sécuriser l’ouvrage après le passage d’une bétonnière de 32 tonnes, alors que le pont est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Pour prévenir un nouvel incident de ce genre, la collectivité avait donc procédé à l’installation de portiques aux deux entrées du pont. Haut de 2,50 m, ils devaient, en principe, empêcher ou dissuader les chauffeurs de poids lourds de traverser. Peine perdue, puisque ce jeudi matin un camion hors gabarit aurait tenté de forcer le passage de l’un des portiques, selon la Métropole.

Accessible uniquement aux piétons et vélos

Depuis, le pont n’est accessible qu’aux piétons et aux modes doux. En début d’après-midi, la collectivité métropolitaine, qui à la charge des ponts, n’avait pas d’estimation précise au sujet de la réouverture de l’ouvrage.

