Un appartement de luxe est à vendre dans l'un des plus beaux et des plus emblématiques immeubles de Lyon. Affiché à plus d'un million d'euros, l'appartement offre une vue imprenable sur la Saône.

C'est un immeuble que tous les Lyonnais connaissent et ont déjà admiré au moins une fois dans leur vie. Situé sur le quai Fulchiron dans le 5ème arrondissement, son style oriental, médiéval et militaire font de lui l'un des immeubles les plus beaux de la capitale des Gaules. Il est aussi l'un des plus emblématiques, car c'est l'œuvre de Pierre Bossan, le célèbre architecte lyonnais de la basilique de Fourvière et de l'église Saint-Georges.

C'est donc dans ce bel écrin, datant de 1845, qu'un appartement est actuellement à vendre sur le site de l'agence immobilière de luxe Barnes. Il est situé au cinquième étage de l'immeuble, qui a depuis été modernisé avec l'ajout d'un ascenseur.

L'appartement a gardé le charme de l'ancien avec le parquet en chevron et de très belles cheminées. Crédit : Agence immobilière Barnes

A lire aussi : L'immobilier lyonnais en un coup d'œil

D'une surface de 138,71 m², il est affiché au prix de 1 095 000€. Un montant colossal, à la hauteur de la prestation offerte par cet appartement avec son cachet ancien, sa triple exposition et sa vue imprenable sur la Saône et l'église Saint-Georges.

La vue depuis l'appartement est l'une de plus belle de Lyon. Crédit : Agence immobilière Barnes

L'appartement qui comprend quatre chambres a gardé le charme de l'ancien avec dans certaines pièces, un parquet en chevron, aussi appelé parquet en Point de Hongrie, mais aussi avec trois belles cheminées de caractère.

A lire aussi : Immobilier : y a-t-il trop d’Airbnb à Lyon ?