Auvergne-Rhône-Alpes : trois départements en vigilance orange avalanches, huit en vigilance crues 

Météo France maintient une nouvelle fois sa vigilance orange dans les départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Une vigilance jaune pour crues est activée dans le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les vigilances sont nombreuses ce mardi 17 février dans trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France maintient en effet sa vigilance orange pour avalanches en Isère, Savoie et Haute-Savoie. Des vigilances pour neige-verglas et vent sont aussi en vigueur aujourd’hui. L’Ain est également concerné par la vigilance neige-verglas.

Dans le reste de la région, tous les autres départements, à l'exception de la Haute-Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie, sont concernés par une vigilance pour crues après le passage de la tempête Nils. À Lyon, le site Vigicrues indique que la hausse "lente" de la Saône se poursuit ce mardi et devrait continuer toute la journée.