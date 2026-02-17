Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration accident alpinisme. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Auvergne-Rhône-Alpes : trois départements en vigilance orange avalanches, huit en vigilance crues 

  • par Clémence Margall

    • Météo France maintient une nouvelle fois sa vigilance orange dans les départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Une vigilance jaune pour crues est activée dans le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

    Les vigilances sont nombreuses ce mardi 17 février dans trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France maintient en effet sa vigilance orange pour avalanches en Isère, Savoie et Haute-Savoie. Des vigilances pour neige-verglas et vent sont aussi en vigueur aujourd’hui. L’Ain est également concerné par la vigilance neige-verglas.  

    Dans le reste de la région, tous les autres départements, à l'exception de la Haute-Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie, sont concernés par une vigilance pour crues après le passage de la tempête Nils. À Lyon, le site Vigicrues indique que la hausse "lente" de la Saône se poursuit ce mardi et devrait continuer toute la journée. 

    Pollution : une qualité de l’air toujours moyenne ce mardi à Lyon 

