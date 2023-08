Deux industriels d'Auvergne-Rhône-Alpes suivis par l'Etat pour réduire leur consommation d'eau

Deux industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont accompagnés par l'Etat pour réduire leur consommation en eau.

Lundi 21 août, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Roland Lescure ministre délégué chargé de l’Industrie et Sarah El Haïry, secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité, se sont rendus à Balan dans le cadre de la mise en œuvre du "Plan Eau" lancé le 30 mars dernier.

L'objectif est ainsi d'obtenir une réduction de 10 % des prélèvements en eau d'ici 2030. Le gouvernement accompagnera 50 sites industriels, dont 12 sont déjà connus. Parmi eux, l'industriel Kem One, géant du PVC, sur son site de Balan dans l'Ain, et Ugitech SA Swiss Steel Group en Savoie, premier fournisseur mondial de produits en aciers inoxydable, notamment pour l'industrie automobile.

Kem One, en lien avec l'Etat, s'est appuyé sur un diagnostic eau pour identifier et réparer les fuites de son réseau souterrain, et investir dans des équipements permettant de limiter sa consommation en eau. "Kem One va poursuivre cette démarche pour réduire encore de 75 % ses prélèvements à l’horizon 2030 avec le recyclage en boucle fermée des "eaux mère" utilisées comme solvant dans la transformation du PVC", assurent les services de l'Etat.