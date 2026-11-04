Pac-Man, IA, climat... La Fête des Lumières "aura lieu" et sera "le reflet de son temps" assure Grégory Doucet

Les 27 œuvres qui illumineront Lyon du 5 au 8 décembre à l’occasion de la Fête des Lumières ont été dévoilées ce mercredi 4 novembre. Une édition 2026 qui sera "le reflet de son temps" et "un grand moment de partage", promet le maire de Lyon, Grégory Doucet.

"L’important est de créer une fête qui soit à la hauteur des ambitions que l’on s’est données." Ce mercredi 4 novembre, le maire de Lyon, Grégory Doucet, et son conseiller délégué Grands événements culturels, Pierre Lopez Landier, ont présenté la prochaine édition de la Fête des Lumières, qui se tiendra du 5 au 8 décembre entre Rhône et Saône.

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"On est attentifs aux événements actuels"

D’emblée, Grégory Doucet rassure : "Bien sûr que la 27e édition aura lieu." Alors que la France est traversée par un important mouvement social depuis fin septembre et que les manifestations se succèdent, les inquiétudes quant à la bonne tenue des festivités sont nombreuses, notamment après les débordements du 17 octobre en Presqu’île. "On est attentifs aux événements actuels. Les équipes travaillent d’arrache-pied depuis plusieurs semaines pour que ça soit une très belle Fête des Lumières", a déclaré l’élu lyonnais, qui souhaite dans le même temps "faire en sorte que les droits fondamentaux soient respectés, à commencer par le droit de manifester."

Le dispositif de sécurité sera, "comme chaque année, au maximum des possibilités", promet encore Grégory Doucet, afin d'accueillir les quelque 2 millions de visiteurs attendus. Le maire a par ailleurs rappelé que le plan ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile) était systématiquement déclenché en amont de l’événement pour garantir la sûreté des visiteurs et la mobilisation des secours en cas de besoin.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, et son conseiller délégué Grands événements culturels, Pierre Lopez Landier, ont présenté la prochaine édition de la Fête des Lumières, qui se tiendra du 5 au 8 décembre. (CM)

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Une programmation dans l’air du temps

27 œuvres rythmeront donc cette 27e édition, que le maire de Lyon souhaite "enthousiasmante" et qu'il décrit comme "le reflet de son temps". Dotée, cette année encore, d’un budget de 3,4 millions d’euros, cette Fête des Lumières proposera des œuvres traversées par les préoccupations des artistes. À commencer par La Roseraie aux oiseaux qui sera exposée au Parc de la Tête d’Or, une nouvelle fois investi. "Mon projet s’inscrit dans cette tradition de célébrer le printemps en hiver. Mais avec le dérèglement climatique, une deuxième lecture s’impose : les oiseaux migrateurs qui ne savent plus s’ils doivent partir ou non", a ainsi expliqué l’artiste Mourka ce mercredi.

L’intelligence artificielle et le numérique auront aussi toute leur part dans la programmation, comme avec Liquid Times que l’on retrouvera place Sathonay, dans le 1er arrondissement. Pour cette création, le studio Playmode proposera un mélange entre l’art, le numérique et le son pour offrir une fresque lumineuse, composée de modules rotatifs pour créer "un balai lumineux hypnotisant." "L'intelligence artificielle dans le monde de la culture et dans le monde artistique, ça fait évidemment partie des grands sujets de chamboulement du monde tel qu'il existe et donc forcément ça se ressent dans la Fête des Lumières", a ajouté Pierre Lopez Landier.

Pac-Man, retour de la place Bellecour…

Cette 27e édition sera aussi "un grand moment de partage" autour de figures bien connues de la pop-culture. Après la série Netflix Stranger Things l’année dernière, c’est le célèbre petit personnage jaune Pac-Man qui aura droit à une mise en lumière, lui qui fêtait ses 45 ans l’an passé. Intitulée Level Up, l’œuvre de Samuel Châtain sera installée sur la place des Jacobins. Plusieurs personnages de 4 mètres de haut seront disposés tout autour du site, traversé par des jeux de lumière, où la fontaine sera l’épicentre du projet.

Level Up

Après "le petit bruissement" sur l’absence de la place Bellecour (2e arr.) l’année dernière, l’erreur sera bien corrigée le mois prochain avec trois œuvres présentes. "Chaque année, de nouveaux territoires peuvent être investis. On a décidé de revenir sur la place Bellecour, comme on a décidé de ne pas aller au parc Blandan, pour surprendre, mais aussi pour faire en sorte que tout le monde puisse profiter de cette lumière", a justifié Grégory Doucet. Du 5 au 8 décembre, les Lyonnais pourront donc admirer, mais aussi participer, à l’œuvre Twist & Shine du studio Kaleider. Des formes lumineuses seront exposées et mises à disposition des visiteurs pour créer les structures qu’ils désirent.

Twist & Shine

Enfin, pour célébrer les 45 ans du TGV à Lyon, la place Antonin Poncet (2e arr.) accueillera La lumière de la vitesse, du studio BK. "On s’est beaucoup intéressés à cette idée de connexion : connecter des villes, mais surtout connecter des gens. Derrière une ligne sur une carte, il y a des milliers d’histoires, des rencontres, des départs, des retours, des familles et des voyageurs très différents", a détaillé l’auteur enfin Étienne Guiol.

Œuvre particulière pour les 45 ans du TGV à Lyon : La lumière de la vitesse, exposée sur la place Antonin Poncet et réalisée par le studio BK.

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