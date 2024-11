Météo : une journée froide sous la grisaille avant quelques éclaircies vendredi à Lyon

Il fera froid vendredi 15 novembre à Lyon sous un ciel dominé par les nuages.

Le froid est bien là, et il s'installe à Lyon. Vendredi 15 novembre, le mercure n'affiche que deux petits degrés à l'aube et il ne dépassera pas les 8°C dans l'après-midi, soit 4°C de moins que les normales de saison. La nuit sera elle aussi froide avec pas plus de 3°C affichés aux thermomètre.

Côté ciel, la grisaille dominera en matinée, mais quelques éclaircies sont possibles dans seconde partie de journée indique Météo Lyon. A noter qu'une embellie est prévue samedi avec quelques degrés supplémentaires au mercure et un beau soleil dans le ciel.,