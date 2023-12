Météo : un temps froid mais sec à Lyon ce samedi

La journée restera nuageuse et froide, mais beaucoup moins humide que les jours précédents.

La pluie s'est arrêtée à Lyon et les précipitations ne devraient pas revenir ce samedi. La journée sera pour autant froide et nuageuse, avec de possibles flocons de neige dans la matinée, et un léger vent circulant autour de 20 km/h.

Les températures, assez basses pour l'automne tardif, n'excéderont pas 3°C dans la journée. La qualité de l'air est moyenne dans le bassin lyonnais (au cours de ces 12 derniers mois, cet indice est apparu 63% du temps).